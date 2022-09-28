ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • 20:44
    • Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Испанией
  • 20:07
    • Капитан «Монцы»: Мы хорошо использовали трудности «Ювентуса»
  • 19:55
    • Н'Голо Канте восстановился после травмы
  • 19:39
    • Неймар намерен побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
  • 19:25
    • «Ак Барс» уверенно переиграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби»
    Все новости спорта

    Сантос — Атлетико Паранаэнсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.09.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сантос — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол Латинская Америка
    Сантос и Атлетико Паранаэнсе начнут матч в 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 28.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сантос — Атлетико Паранаэнсе.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия вырвется в лидеры группы
  • Португалия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Тунис даст бой Бразилии
  • Бразилия — Тунис. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Норвегия и Сербия понимают всю ответственность момента
  • Норвегия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Норвегия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тим — Чилич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры