Каррагер: «Арсенал» может быть ближе к чемпионству, чем думают люди

Бывший защитник «Ливерпуля»прокомментировал выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Я всегда был фанатом Артеты, мне нравится то, как смело он выглядит. И как смело вводит молодых игроков в состав. За последний гол они стали старше, к ним присоединился Жезус и Салиба. "Арсенал", кажется, совершенно изменился. Они могут быть ближе к чемпионству, чем думают люди», — цитирует Каррагера Talksport.

Команда Микеля Артеты набрала 18 очков, с которыми она возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

Следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет 1 октября в рамках лондонского дерби с «Тоттенхэмом».