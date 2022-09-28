Мората: Испания заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испаниипрокомментировал победу в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0).

«Это был сложный матч с серьёзным соперником. Стоит лишь взглянуть на игроков, представляющих сборную Португалии. Мне понравился настрой команды. Мы боролись до конца. Мы всегда на высоте в подобных играх и готовы выкладываться на все 100%.

Теперь мы должны наилучшим образом подготовиться к будущему. Перед матчем с Португалией я немного нервничал, но успокоился, увидев, как сосредоточены и спокойны мои товарищи по сборной. У нас хорошая команда. Мы заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo со ссылкой на Teledeporte.

Испания, набравшая 11 очков в 6 матчах, вышла в плей-офф турнира с первого места, а Чехия с 4-м результатом (4 очка) вылетела в Лигу B. У команды Португалии 10 очков, а у Швейцарии — 9.