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    Мората: Испания заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций

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    Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0).

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Это был сложный матч с серьёзным соперником. Стоит лишь взглянуть на игроков, представляющих сборную Португалии. Мне понравился настрой команды. Мы боролись до конца. Мы всегда на высоте в подобных играх и готовы выкладываться на все 100%.

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    • Теперь мы должны наилучшим образом подготовиться к будущему. Перед матчем с Португалией я немного нервничал, но успокоился, увидев, как сосредоточены и спокойны мои товарищи по сборной. У нас хорошая команда. Мы заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo со ссылкой на Teledeporte.

    Испания, набравшая 11 очков в 6 матчах, вышла в плей-офф турнира с первого места, а Чехия с 4-м результатом (4 очка) вылетела в Лигу B. У команды Португалии 10 очков, а у Швейцарии — 9.

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