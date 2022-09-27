Петржела: Допускаю, что Карпин может уехать из России

Бывший главный тренер «Зенита»считает, чтосможет найти работу в европейском футболе.

Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца 2022 года.

«Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла.

Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация.

Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», — приводит слова Петржелы Sport24.