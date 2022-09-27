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    Петржела: Допускаю, что Карпин может уехать из России

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властемил Петржела считает, что Валерий Карпин сможет найти работу в европейском футболе.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца 2022 года.

    «Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла.

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    • Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация.

    Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», — приводит слова Петржелы Sport24.

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