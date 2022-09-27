Кержаков: Сейчас для нашей сборной важны любые международные игры

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков оценил важность международных матчей для национальной команды.

Напомним, что 24 сентября сборная России в Бишкеке обыграла команду Киргизии (2:1).

«Ну, насколько важны такие матчи, лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная.

Не буду оригинальным сказав, что сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного.

Игра с Ираном сейчас важна? Сейчас есть вещи намного важнее. Если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры», — сказал Кержаков «Спорт-Экспрессу».

7 сентября РФС объявил о достижении договоренности с иранской стороной о проведении товарищеского матча в ноябре.