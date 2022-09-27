Кержаков: Ни «Спартак», ни «Зенит» не захочет проигрывать, но по накалу это не матч уровня РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «Спартаком» и питерским клубом.

«Ожидания не такие, как от матча чемпионата. Регламент Кубка все равно подразумевает под собой то, что любой результат позволяет команде спокойно бороться за трофей. Были сборные, будут матчи чемпионата — они важнее.

Команды-лидеры, которые ставят задачи в чемпионате, воспринимают Кубок как дополнительный матч, который, может быть, им и не хотелось бы проводить. Потому что очень сложный календарь.

Ничего особо от этого матча не жду. Ни "Спартак", ни "Зенит" не захочет проигрывать, но по накалу это даже не матч уровня чемпионата. Я это воспринимаю так. Нет той страсти, когда есть игры на вылет», — сказал Кержаков «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. У «Спартака» шесть очков после двух матчей, у «Зенита» — три.