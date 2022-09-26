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    Сан-Паулу — Аваи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.09.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сан-Паулу — Аваи

    Футбол Латинская Америка
    Сан-Паулу и Аваи начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 26.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Аваи» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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