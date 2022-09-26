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    Агент: В «Спартаке» дали понять, что Николсон не продается

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    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о том, что ямайский игрок хотел покинуть московский клуб этим летом.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали. В "Спартаке" дали понять, что Шамар не продается: он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне.

    Мы уважали и будем уважать это решение. Если в будущем ничего не изменится, он останется в Москве и сделает все возможное, чтобы завоевать чемпионский титул со своей командой.

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    • Когда Николсон только приехал, он пообещал, что станет чемпионом и выиграет Кубок. Половина миссии была выполнена быстро, а вторая продолжается до тех пор, пока планы у обеих сторон не изменятся по взаимному согласию», — приводит слова агента «Чемпионат».

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