В 21:45 26.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Грузия» — «Гибралтар» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар» — «Грузия». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гибралтар»).

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