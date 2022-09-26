начнут матч в 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА, 26.09.2022.

Последний матч между собой: «Финляндия» — «Черногория» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черногория» — «Финляндия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Финляндия»).

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