начнут матч в 19:00 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА, 25.09.2022.

Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Словакия» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Белоруссия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Словакия»).

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