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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.09.2022 в 05:00 начнется матч в чемпионате МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси

    Футбол MLS
    Сан-Хосе Эрткуэйкс и Лос-Анджелес Гэлакси начнут матч в 05:00 в чемпионате МЛС, 25.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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