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    Осинькин: По меркам «Спартака» Умярову надо еще расти, прогрессировать

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о сильных качествах полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

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    «Насчет лидерства, умения выстроить вокруг себя, чтобы это было на пользу команде, этим он всегда выделялся, был в этом плане капитаном.

    В этом сезоне какие-то моменты как в игре с "Динамо" — просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет.

    Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам "Спартака" надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам», — сказал тренер в прямом эфире программы «На троих с Рабинером».

    Прокомментировал тренер и откровения игрока в своем Telegram- канале после финала Кубка России с «Динамо».

    Тогда Умяров рассказал о своем психологическом давлении на Даниила Фомина во время пробития пенальти.

    «Сейчас не поймешь, что в этих Telegram- каналах. За кого-то их ведут, кто-то может не подумав написать. Наиль всегда предельно корректен, умеет разговаривать.

    Думаю, это ошибка в том плане, что сказал публично, но таких вещей на поле хватает. Зачем все это грязное белье вываливать. На поле таких вещей может быть очень много.

    Сами футболисты к этому спокойно относятся. Я бы посоветовал про такие вещи так явно не говорить, даже если они где-то и сделаны», — сказал Осинькин.

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