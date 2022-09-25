Осинькин: По меркам «Спартака» Умярову надо еще расти, прогрессировать

Главный тренеррассказал о сильных качествах полузащитника

«Насчет лидерства, умения выстроить вокруг себя, чтобы это было на пользу команде, этим он всегда выделялся, был в этом плане капитаном.

В этом сезоне какие-то моменты как в игре с "Динамо" — просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет.

Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам "Спартака" надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам», — сказал тренер в прямом эфире программы «На троих с Рабинером».

Прокомментировал тренер и откровения игрока в своем Telegram- канале после финала Кубка России с «Динамо».

Тогда Умяров рассказал о своем психологическом давлении на Даниила Фомина во время пробития пенальти.

«Сейчас не поймешь, что в этих Telegram- каналах. За кого-то их ведут, кто-то может не подумав написать. Наиль всегда предельно корректен, умеет разговаривать.

Думаю, это ошибка в том плане, что сказал публично, но таких вещей на поле хватает. Зачем все это грязное белье вываливать. На поле таких вещей может быть очень много.

Сами футболисты к этому спокойно относятся. Я бы посоветовал про такие вещи так явно не говорить, даже если они где-то и сделаны», — сказал Осинькин.