начнут матч в 16:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА, 25.09.2022.

Последний матч между собой: «Лихтенштейн» — «Молдавия» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Молдавия» — «Лихтенштейн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Молдавия»).

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