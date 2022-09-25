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    Гаджиев: Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в матче с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Я еще до матча сказал, что легкой прогулки в матче с Киргизией не будет. Когда говорят, что надо играть ответственно, надевая футболку сборной, — все это правильно. Но когда полагают, что мы должны на одной ноге обыгрывать всех… Извините, такие времена давно кончились.

    Сегодня невозможно выиграть без усилий. У нас нет такого превосходства в мастерстве, и об этом надо говорить абсолютно трезво — не надо иронизировать. Если ты надел майку сборной России, то играй на все свои возможности.

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    • Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче. Но у них было несколько провалов и ошибок, которые привели к пропущенному мячу в конце матча. Но играли они достойно», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

    Напомним, в ноябре сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

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