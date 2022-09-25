Гаджиев: Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в матче с Россией

Известный тренерпрокомментировал победу сборнойнад(2:1) в товарищеском матче.

«Я еще до матча сказал, что легкой прогулки в матче с Киргизией не будет. Когда говорят, что надо играть ответственно, надевая футболку сборной, — все это правильно. Но когда полагают, что мы должны на одной ноге обыгрывать всех… Извините, такие времена давно кончились.

Сегодня невозможно выиграть без усилий. У нас нет такого превосходства в мастерстве, и об этом надо говорить абсолютно трезво — не надо иронизировать. Если ты надел майку сборной России, то играй на все свои возможности.

Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче. Но у них было несколько провалов и ошибок, которые привели к пропущенному мячу в конце матча. Но играли они достойно», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, в ноябре сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной.