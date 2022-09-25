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    • Эвра: Холанд вернул «Манчестер Сити» в нужное русло
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    Эвра: Холанд вернул «Манчестер Сити» в нужное русло

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился своим мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде и рассказал, чем он дополнил команду.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    «Холанд — монстр. Он умело использует свои физические преимущества и крайне опасен перед воротами. Эрлинг действительно очень резкий и быстрый для человека его габаритов и мощи. Он как кошка. Холанд вернул "Манчестер Сити" в нужное русло. Клуб выигрывал АПЛ без нападающего, но в Лиге чемпионов это мешало им бороться за победу. Теперь у "Манчестер Сити" нет оправданий на случай поражения», — приводит слова Эвра Manchester Evening News.

    Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец, Альф-Инге Холанд.

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