Баринов: Я готов стать легендой «Локомотива»

Капитан «Локомотива»рассказал, что думает о своем будущем в московском клубе.

«Буду ли я продлевать контракт с "Локомотивом"? Нужно задавать вопрос руководству — хотят они продлевать со мной контракт или нет. Пока никаких разговоров и предложений не было.

Жду ли я их? Да, я уже говорил, что я готов стать легендой "Локомотива". Если клуб будет выходить на меня будем разговаривать.» — приводит слова Баринова «СЭ».

26-летний футболист играет в «Локо» с 2015 года. За это время он выиграл с командой 7 трофеев.

«Локомотив» после 10 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков. В последнем туре команда уступила «Спартаку» (0:1).

Баринов провел в текущем чемпионате России девять мячей, в которых не отметился результативными действиями.