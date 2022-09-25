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    Баринов: Я готов стать легендой «Локомотива»

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    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что думает о своем будущем в московском клубе.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Буду ли я продлевать контракт с "Локомотивом"? Нужно задавать вопрос руководству — хотят они продлевать со мной контракт или нет. Пока никаких разговоров и предложений не было.

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    • Жду ли я их? Да, я уже говорил, что я готов стать легендой "Локомотива". Если клуб будет выходить на меня будем разговаривать.» — приводит слова Баринова «СЭ».

    26-летний футболист играет в «Локо» с 2015 года. За это время он выиграл с командой 7 трофеев.

    «Локомотив» после 10 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков. В последнем туре команда уступила «Спартаку» (0:1).

    Баринов провел в текущем чемпионате России девять мячей, в которых не отметился результативными действиями.

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