ЦСКА сменил владельца

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что ВЭБ.РФ и «Баланс Эссет Менеджмент» заключили сделку по переходу 77.63% акций клуба в руки нового владельца.

«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

Также мы рады приветствовать нашего нового партнера — "Баланс Эссет Менеджмент". Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», — говорится в заявлении «красно-синих».

На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ. После 10 туров команда имеет 20 набранных очков.