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    ЦСКА сменил владельца

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    Пресс-служба ЦСКА сообщила, что ВЭБ.РФ и «Баланс Эссет Менеджмент» заключили сделку по переходу 77.63% акций клуба в руки нового владельца.

    Евгений Гинер
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    «Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

    Также мы рады приветствовать нашего нового партнера — "Баланс Эссет Менеджмент". Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», — говорится в заявлении «красно-синих».

    На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ. После 10 туров команда имеет 20 набранных очков.

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