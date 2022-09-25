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    25.09.2022 в 13:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге —

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 13:00 25.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «» — «» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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