Уткин: У меня не было ощущения, что это товарищеская игра

Полузащитник сборной России иподвел итоги товарищеского матча с Кыргызстаном (2:1).

Хавбек стал автором победного гола на 89-й минуте.

«Хорошая комбинация, разыграли мяч. Поле еще немного нехорошего качества, но сыграли низом. Связка с Комличенко работает, видимо, и в обратную сторону.

На угловых была задача подавать в конкретную зону. Не было такого, что тренер сказал подавать на Комли.

Атмосфера на матче? Самые лучшие впечатления. Давно хотим играть при полном стадионе. Насколько видно, нет пустых мест. Хочу, чтобы в России так же было. Чтобы мы радовали болельщиков, играя в футбол.

То, что Карпин требовал, для нас не было новым. Все все знали. Некоторые новенькие включались в работу, конечно. Про эксперименты Валерия Георгиевича у него надо узнать.

Специфически установленная скамейка запасных? Плохо, из‑под земли как будто смотришь. Но тут хорошая атмосфера, доброжелательные люди, приняли очень хорошо, самые приятные впечатления остались.

Атмосферу международного матча удалось полностью прочувствовать. У меня не было ощущения, что это товарищеская игра. А как будто это официальный матч минимум какой‑то квалификации. Я первый раз в основной сборной, счастлив.

Хотелось качество игры получше показать, но положительный результат всегда остается», — сказал игрок «Матч ТВ».