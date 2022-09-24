ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе
  • 18:57
    • Гол Уткина принес России победу над Киргизией
  • 16:36
    • Дубль Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Казахстаном
  • 19:43
    • СКА по буллитам уступил московскому «Динамо»
  • 17:55
    • Украина забила 5 мячей в ворота Армении
  • 15:50
    • Агент Зе Луиша: Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло
    Все новости спорта

    Уткин: У меня не было ощущения, что это товарищеская игра

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Полузащитник сборной России и «Ростова» Даниил Уткин подвел итоги товарищеского матча с Кыргызстаном (2:1).

    Даниил Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Уткин

    Хавбек стал автором победного гола на 89-й минуте.

    «Хорошая комбинация, разыграли мяч. Поле еще немного нехорошего качества, но сыграли низом. Связка с Комличенко работает, видимо, и в обратную сторону.

    На угловых была задача подавать в конкретную зону. Не было такого, что тренер сказал подавать на Комли.

    Атмосфера на матче? Самые лучшие впечатления. Давно хотим играть при полном стадионе. Насколько видно, нет пустых мест. Хочу, чтобы в России так же было. Чтобы мы радовали болельщиков, играя в футбол.

    То, что Карпин требовал, для нас не было новым. Все все знали. Некоторые новенькие включались в работу, конечно. Про эксперименты Валерия Георгиевича у него надо узнать.

    Специфически установленная скамейка запасных? Плохо, из‑под земли как будто смотришь. Но тут хорошая атмосфера, доброжелательные люди, приняли очень хорошо, самые приятные впечатления остались.

    Атмосферу международного матча удалось полностью прочувствовать. У меня не было ощущения, что это товарищеская игра. А как будто это официальный матч минимум какой‑то квалификации. Я первый раз в основной сборной, счастлив.

    Хотелось качество игры получше показать, но положительный результат всегда остается», — сказал игрок «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли Португалия интригу в группе 2?
  • Чехия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Отстоит ли Испания первое место?
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сербия снова окажется сильнее?
  • Сербия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сербия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Аваи
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры