Осинькин: Очень важный и полезный матч с Киргизией. Нужно было показать, что сборная есть

Главный тренерпрокомментировал победу сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

«Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч. Нужно было показать, что национальная команда есть.

Конечно, на качестве игры отразилось и большое количество новичков, и поле, которое было не лучшего качества.

Что касается Коваленко, Ежова и Глушенкова, то они были частью команды. Что-то получилось, что-то — нет. Много нехарактерных ошибок, которые были у всей команды в этой встрече.

Но для игроков "Крыльев" сейчас самое главное то, что они сделали шаг вперед, их привлекают в сборную. Они будут чувствовать ее уровень», — сказал Осинькин Sport24.