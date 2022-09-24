Осинькин: Очень важный и полезный матч с Киргизией. Нужно было показать, что сборная есть

«Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч. Нужно было показать, что национальная команда есть.
Конечно, на качестве игры отразилось и большое количество новичков, и поле, которое было не лучшего качества.
Что касается Коваленко, Ежова и Глушенкова, то они были частью команды. Что-то получилось, что-то — нет. Много нехарактерных ошибок, которые были у всей команды в этой встрече.
Но для игроков "Крыльев" сейчас самое главное то, что они сделали шаг вперед, их привлекают в сборную. Они будут чувствовать ее уровень», — сказал Осинькин Sport24.