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    Месси: Я снова получаю удовольствие от футбола

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    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями от нынешнего сезона в чемпионате Франции и сравнил его с предыдущим.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я чувствую себя хорошо, совсем иначе, чем в прошлом году. Я понимал, что так и будет. Я уже говорил об этом раньше. Этот год совсем другой. Я приехал с другими мыслями, более приспособленный к клубу, к раздевалке, к своим товарищам по команде, к игре. Правда в том, что я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие от футбола», — цитирует Месси TyC Sports.

    По итогам восьми проведённых туров во французской Лиге 1 Лионель Месси сумел забить четыре гола и отдать семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.

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