Круговой: Неправильно выполнили тактику тренерского штаба в матче с Киргизией

Защитник сборной Россииподелился эмоциями от победы над(2:1) в товарищеском матче.

«Думаем только о футболе. С этим нет проблем. Из-за чего игра получилась тяжелой на твой взгляд? Много факторов сработало. Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба.

Взаимодействие с Бакаевым в каких-то моментах получалось, в каких-то нет. В обороне у нас не получалось, потому что кто-то не выбегал из нас в каких-то моментах, где-то не страховал. Поэтому большую часть времени в первом тайме атаки были через мой фланг.

Это важно и для нас, и для сборной, что мы собираемся, тренируемся, играем. Даже если это товарищеский матч для нас и для Киргизии это хороший опыт, и он в дальнейшем поможет.

С Боснией? С кем получится, с тем и сыграем. Конечно, хочется еще играть», — сказал Круговой Sport24.