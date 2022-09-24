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    Круговой: Неправильно выполнили тактику тренерского штаба в матче с Киргизией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Защитник сборной России Данил Круговой поделился эмоциями от победы над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Думаем только о футболе. С этим нет проблем. Из-за чего игра получилась тяжелой на твой взгляд? Много факторов сработало. Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба.

    Взаимодействие с Бакаевым в каких-то моментах получалось, в каких-то нет. В обороне у нас не получалось, потому что кто-то не выбегал из нас в каких-то моментах, где-то не страховал. Поэтому большую часть времени в первом тайме атаки были через мой фланг.

    Это важно и для нас, и для сборной, что мы собираемся, тренируемся, играем. Даже если это товарищеский матч для нас и для Киргизии это хороший опыт, и он в дальнейшем поможет.

    С Боснией? С кем получится, с тем и сыграем. Конечно, хочется еще играть», — сказал Круговой Sport24.

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