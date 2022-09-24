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    Карпин: В матче с Киргизией был смотр новичков. В целом им доволен

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Киргизией (2:1).

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    «Как игра соперника? Мне за своей сборной надо следить. Киргизия понравилась. Знают, во что играют, как двигаться. Быстро играют. Играют вперед.

    Критического настроения нет. Многое не получалось. Как я и говорил до игры: посмотрели игроков, выделяющихся в РПЛ.

    Это был смотр новичков. Кто-то лучше, кто-то хуже. В целом просмотром доволен. По игре, конечно, есть недочеты, вопросы.

    Что скажу критикам, которые недовольны победой сборной с минимальным счетом? Им ничего не надо говорить. Они были, есть и будут.

    Обыграли бы 6:0, сказали бы ну кого там обыграли. С Кипром выиграли еле, дома обыграли — ну то же самое: кого вы обыграли. Обращать внимание не стоит на этих людей.

    Задача была просмотреть, поработать новых ребят, вспомнить, что такое международные матчи с новыми ребятами.

    Кто из новичков проявил себя лучше других? Отмечать никого не хочу. Для себя могу кого-то разве что. Пофамильно называть не стану.

    По поводу игроков "Крыльев" и Макарчуку ничего не могу сказать. Увидим, как проявят себя. Почему Сафонов сыграл весь матч? Все вопросы по вратарю к Виталию Кафанову.

    Собираться сейчас в Москве нет смысла, много матчей. Разбора никакого пока тоже не будет», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в этой встрече использовал экспериментальный состав, дав дебютировать в составе команде сразу нескольким новичкам. В перерыве он заменил всех полевых игроков, сделав 10 замен.

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