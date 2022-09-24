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    Израиль — Албания. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.09.2022 в 21:45 начнется матч в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА Израиль — Албания

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    Израиль и Албания начнут матч в 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА, 24.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Албания» — «Израиль» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Израиль» — «Албания». Коэффициент ставки — 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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