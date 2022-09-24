Ломаев прокомментировал отстранении сборной России от Евро-2024

Голкипер самарских «Крыльев Советов»рассказал, что думает об отстранение сборной России от участия в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности. Что поделать? Мы заложники ситуации. Дело спортсменов — тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху — нам это никак не изменить», — приводит слова Ломаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира — 2022, а также в матчах Лиги наций.