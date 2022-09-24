Магуайр отреагировал на критику в свой адрес

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед»рассказа о том, что думает поп поводу критики в свой адрес.

«Я не зацикливаюсь на ком-то ещё и на том, что говорят люди. Люди пишут обо мне и это привлекает внимание, потому что я капитан "Манчестер Юнайтед". Поэтому они это делают, ради кликов и подобных вещей. Но я отправился на чемпионат Европы после серьёзной травмы, из-за которой не выступал на протяжении восьми недель, а потом попал в команду турнира», — приводит слова Магуайра talkSPORT.

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в шести матчах набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.