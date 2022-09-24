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    Форест Грин Роверс — Эксетер Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.09.2022 в 14:30 начнется матч в английской Первой Лиге Форест Грин Роверс — Эксетер Сити

    Футбол Футбол Англии
    Форест Грин Роверс и Эксетер Сити начнут матч в 14:30 в английской Первой Лиге, 24.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Форест Грин Роверс» — «Эксетер Сити» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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