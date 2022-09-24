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    Джикия: Игра с Киргизией была достаточно тяжелая, но главное, что выиграли

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу над командой Киргизии (2:1) в товарищеском матче.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    В матче, прошедшем в Бишкеке, россияне добились успеха благодаря голам Соболева и Уткина.

    «Разные составы в двух таймах. Игра была достаточно тяжелая. Киргизы очень гостеприимно встретили, болельщики гнали свою сборную вперед.

    Игра осложнилась, но главное, что выиграли. Надеюсь, что обошлось без серьезных травм.

    Ожидали такого уровня сопротивления, конечно, потому что приехала сборная России. Многие ребята знают чемпионат не понаслышке. Кто‑то хотел проявить себя, у них есть мастеровитые игроки, хорошая сборная.

    Игра закончилась, посмотрите, что творится — в городе праздник, как поддерживают свою сборную. Надеюсь, что сегодня хороший день, в который киргизы немного отвлеклись, потому что все прекрасно понимают, что происходит.

    Безусловно, долго ждали сбор. Сборная нужна, очень рад, что собрались, провели официальную игру», — заявил Джикия в эфире «Матч ТВ».

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