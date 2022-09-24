В 16:00 24.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Украина» — «Армения» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Украина». Коэффициент ставки — 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Армения — Украина.

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