ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе
  • 14:54
    • Стало известно, кто обслужит матч Киргизия — Россия
  • 14:46
    • СМИ: Сотрудники РФС получили повестки из военкомата
  • 13:21
    • Самсонова выиграла у Мугурусы на турнире в Токио
  • 11:50
    • Юрист: По всем законам переход Захаряна в сборную Армении невозможен, но ФИФА может сделать исключение
  • 11:43
    • Кудерметова обыграла Хаддад-Майя и вышла в полуфинал турнира в Токио
    Все новости спорта

    Кержаков: Вряд ли сборная проиграет Киргизии

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Самое главное и важное то, что это первый за долгое время международный матч сборной России с соперником в виде национальной команды другой страны.

    К тому же вызвано много новичков, у главного тренера тоже есть возможность на них посмотреть, понять, насколько они соответствуют требованиям, чтобы в будущем можно было на них рассчитывать. В футболе может произойти все, что угодно, тем он и интересен.

  • Колыванов: Вообще нет никакого интереса к матчу Киргизия — Россия. Лучше бы сборная между собой сыграла
  • Читайте по теме

    • Вряд ли наша команда проиграет сборной Киргизии, я больше, чем уверен, что они победят, но в футболе возможно все. Бесполезный ли матч для россиян? Если бы он был бесполезный, то его бы просто не было», — приводит слова Кержакова ТАСС.

    Товарищеский матч Киргизия — Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина в 2022 году.

    Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия вышвырнет Англию из элиты Лиги наций?
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Немцы в результативном матче одолеют венгров
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Федерер выиграет последний матч в карьере?
  • Федерер/Надаль — Сок/Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Федерер/Надаль — Сок/Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анжелес Гэлакси
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры