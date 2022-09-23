Кержаков: Вряд ли сборная проиграет Киргизии

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

«Самое главное и важное то, что это первый за долгое время международный матч сборной России с соперником в виде национальной команды другой страны.

К тому же вызвано много новичков, у главного тренера тоже есть возможность на них посмотреть, понять, насколько они соответствуют требованиям, чтобы в будущем можно было на них рассчитывать. В футболе может произойти все, что угодно, тем он и интересен.

Вряд ли наша команда проиграет сборной Киргизии, я больше, чем уверен, что они победят, но в футболе возможно все. Бесполезный ли матч для россиян? Если бы он был бесполезный, то его бы просто не было», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Товарищеский матч Киргизия — Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина в 2022 году.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.