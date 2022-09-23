Дани Алвес: Роналду является примером для всех нас

Защитник «УНАМ Пумас», ранее выступавший за «Барселону», рассказал, что думает о экс-нападающем мадридского «Реала»

«Мне нравится Криштиану. Теперь, когда мы больше не в "Барселоне" и "Реале", кажется, что я могу говорить об этом, потому что всегда казалось, что я не могу. Криштиану является примером для всех нас, у кого нет такого высокого качества. Он показал, что благодаря усердной работе вы также можете конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его.

Как я могу не уважать парня, который получил всё благодаря работе. Я идентифицирую себя с Роналду, потому что всё, что я делал в своей жизни, было основано на этом. Месси же — прирождённый талант, который родился с талантом играть в футбол и быть на другом уровне, которого достигает только он», — приводит слова Алвеса Marca.