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    Дани Алвес: Роналду является примером для всех нас

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    Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес, ранее выступавший за «Барселону», рассказал, что думает о экс-нападающем мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мне нравится Криштиану. Теперь, когда мы больше не в "Барселоне" и "Реале", кажется, что я могу говорить об этом, потому что всегда казалось, что я не могу. Криштиану является примером для всех нас, у кого нет такого высокого качества. Он показал, что благодаря усердной работе вы также можете конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его.

    Как я могу не уважать парня, который получил всё благодаря работе. Я идентифицирую себя с Роналду, потому что всё, что я делал в своей жизни, было основано на этом. Месси же — прирождённый талант, который родился с талантом играть в футбол и быть на другом уровне, которого достигает только он», — приводит слова Алвеса Marca.

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