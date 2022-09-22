Антуан Гризманн стал трансферной целью «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны», который в данный момент выступает на правах аренды в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport

По информации источника, в туринском клубе заинтересованы в подписании 31-летнего футболиста в том случае, если он согласится на понижение зарплаты.

История Гризманна с «Барселоной» складывалась по-разному: в 2018 году Антуан записал видео, в котором публично отказался от перехода в команду. Однако уже через год стал игроком «Барселоны», которой пришлось заплатить «Атлетико» за этот трансфер € 120 млн.

Высокая зарплата и не слишком убедительная игра убедили «Барселону» отправить Гризманна в обратную двухгодичную аренду летом 2021-го. Однако в нынешнем сезоне Антуан лишь раз появился на поле с первых минут, ограничиваясь играми по 30 минут.

Всё дело в том, что если футболист проведёт определённое количество минут на поле за всю кампанию, то «Атлетико» будет вынужден выкупить его права за € 40 млн. В клубе такую сумму платить отказываются и пытаются договориться с «Барселоной» о её снижении: летом было предложено € 20 млн, но «сине-гранатовые» просят € 25 млн.