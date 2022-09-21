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    Соболев о недопуске России на Евро-2024: Тяжело принять, ведь мы играем в футбол ради еврокубков и сборной

    Футбол Спартак Сборная России Футбол России Евро-2024
    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Тяжело принять то, что мы не примем участие в Евро-2024, ведь мы играем в футбол ради того, чтобы играть в еврокубках, играть за сборную.

    К сожалению, сейчас этого не происходит. Значит, будем играть товарищеские матчи. Мотивация есть всегда, тем более ты представляешь свою страну.

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    • Как вы видели — очень много новых ребят, даже по сравнению с последней игрой. Конечно, национальная команда должна собираться — футболисты растут, некоторые уже заканчивают, а некоторым нужно почувствовать, каково это — быть в сборной своей страны», — сказал игрок пресс-службе РФС.

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