Родриго заявил, что «Реал» станет чемпионом Примеры и выиграет ЛЧ в этом сезоне

Полузащитник «Реала»высказал уверенность в том, что мадридская команда повторит достижения прошлого сезона в чемпионате и Лиге Чемпионов.

«Наши победы в чемпионате и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне обрадовали меня. Победа в еврокубке? Конечно, победа в нём более важна, чем в национальном первенстве. Я думаю, мы сможем повторить свои достижения», — цитирует полузащитника Madrid Universal.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу.

В данный момент мадридцы занимают первое место в Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти набрала 18 очков в 6 играх чемпионата. Клуб из Мадрида забил 17 голов, пропустил всего 6.