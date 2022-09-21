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    Родриго заявил, что «Реал» станет чемпионом Примеры и выиграет ЛЧ в этом сезоне

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    Полузащитник «Реала» Родриго Гоэс высказал уверенность в том, что мадридская команда повторит достижения прошлого сезона в чемпионате и Лиге Чемпионов.

    Родриго Гоэс
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    Родриго Гоэс

    «Наши победы в чемпионате и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне обрадовали меня. Победа в еврокубке? Конечно, победа в нём более важна, чем в национальном первенстве. Я думаю, мы сможем повторить свои достижения», — цитирует полузащитника Madrid Universal.

    Напомним, в прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу.

    В данный момент мадридцы занимают первое место в Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти набрала 18 очков в 6 играх чемпионата. Клуб из Мадрида забил 17 голов, пропустил всего 6.

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