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    Орлов: Почему Йоканович в «Динамо» отдает предпочтение Смолову, а не Тюкавину?

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    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе сербского тренера Славиши Йокановича, который летом возглавил московское «Динамо».

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    «У Йокановича пока не совсем получается, но он же что‑то там да перестраивает. Но почему отдает предпочтение Смолову, а не молодому Тюкавину? Мне это непонятно!

    Как будто кто‑то его заставляет вставлять в состав тихохода по футбольному полю. Это как Дзюба играл в последнее время или Миранчуки — они считают, что можно играть не 90 минут, а просто сделать какое‑то действие, затем дав себе передышку. Это неправильное понимание современного футбола.

    Тренеры чем должны заниматься? Они должны выводить молодых. Пусть эти молодые пока немножко хуже тех, которые себя уже не поднимут выше и не выполняют требования современного профессионального футболиста.

    И не знаю, почему этого не понимают руководители клубов. Нужно развивать футбол, а не бизнес‑проекты», — сказал «Матч ТВ» Орлов.

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов в восьми матчах РПЛ этого сезона провел на поле 566 минут, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Форвард Константин Тюкавин в 9 играх (384 минуты) забил 3 гола.

    Сейчас «Динамо» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. По итогам прошлого сезона команда попала в тройку сильнейших.

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