Кривцов покинул расположение сборной России и не сыграет с Киргизией

Полузащитник «Краснодара»не сыграет за сборнуюв предстоящем товарищеском матче с

Кривцов покинул расположение национальной команды по состоянию здоровья.

«Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами "Краснодара" тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Матч Киргизия — Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.