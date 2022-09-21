Руис: Невозможно было отказать такому клубу, как «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ»рассказал как уходил из «Наполи». Хавбек был продан за 24 миллиона евро и подписал с парижанами контракт на 5 лет.

«Невозможно было отказать такому клубу, как "ПСЖ". У меня оставался год по контракту, и мы с "Наполи" были заинтересованы в том, чтобы найти другое место. Я думаю, это был хороший выбор.

Мои агенты позвонили мне, чтобы сообщить, что "ПСЖ" хочет подписать со мной контракт, затем я поговорил с Луишем Кампушем [спортивный директор "ПСЖ"], который рассказал мне о проекте. Позже я также поговорил с тренером Гальтье, который объяснил ему свою манеру игры, идеи.

Эти разговоры были очень приятными, они придали мне уверенности и желания быть здесь с командой, работать вместе», — цитирует Руиса El Pais.

26-летний испанец провел за «ПСЖ» три матча, только в одной игре он вышел с первых минут.