Бальде до сих пор не подал апелляцию на свою дисквалификацию

Нападающий «Спартака»пока не подал апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил агент сенегальского футболиста Федерико Пасторелло.

«Пока мы не подали аппеляцию. Мы все еще ждем мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

Напомним, Бальде останется в России на время дисквалификации.