Бальде до сих пор не подал апелляцию на свою дисквалификацию

Кейта Бальде Фото: globallookpress.com
«Пока мы не подали аппеляцию. Мы все еще ждем мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».
По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.
Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.
Напомним, Бальде останется в России на время дисквалификации.