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    Бальде до сих пор не подал апелляцию на свою дисквалификацию

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    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде пока не подал апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил агент сенегальского футболиста Федерико Пасторелло.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    «Пока мы не подали аппеляцию. Мы все еще ждем мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

    По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

    Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

    Напомним, Бальде останется в России на время дисквалификации.

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