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    Асенсио не исключает свой переход из «Реала» в «Барселону»

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    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отреагировал на информацию, что находится в сфере интересов «Барселоны».

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    Напомним, что у 26-летнего испанца в следующем году истекает контракт со «сливочными».

    «Честно говоря, я не знаю, хочет ли меня "Барселона". Исключаю ли я возможность играть за "Барсу"? Я не думал об этом и не придавал этому значения. Ходит много слухов, домыслов. Через 7 месяцев я смогу подписать контракт с любым клубом. Это нормально, что в разговорах фигурируют многие клубы.

    Август был сложным месяцем, странным, но решение было принято. Я очень счастлив быть в "Реале". Уверенность Анчелотти во мне сыграла ключевую роль. Я продолжаю верить, что могу помочь "Реалу", и я хочу продолжать выигрывать титулы с клубом», — цитирует Асенсио Marca.

    В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча во всех турнирах, забил один мяч.

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