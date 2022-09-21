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    Рюдигер прокомментировал увольнение Тухеля из «Челси»

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    Бывший защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, ныне выступающий за мадридский «Реал», рассказал, что думает по поводу увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «В "Челси" мне пришлось учиться многому на собственном горьком опыте. Я всегда был готов играть, и, к счастью, в лице Томаса Тухеля появился тренер, который доверился мне и показал, что я для него важный игрок.

    День его увольнения был для меня печальным. Сначала ему дали новых игроков, а потом выгнали после нескольких игр. Я был удивлён, как всё быстро произошло. Я написал ему потом и ещё раз поблагодарил за всё. Он помог многим, не только мне. Если вы посмотрите, откуда мы пришли и куда он нас привёл… Он сделал невозможное. Но вы же знаете, как бывает в футболе: сначала ты герой, потом изгой», — сказал Рюдигер в интервью немецкому изданию Sport1.

    29-летний Антонио перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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