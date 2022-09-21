Рюдигер прокомментировал увольнение Тухеля из «Челси»

Бывший защитник лондонского «Челси», ныне выступающий за мадридский «Реал», рассказал, что думает по поводу увольненияс поста главного тренера лондонского клуба.

«В "Челси" мне пришлось учиться многому на собственном горьком опыте. Я всегда был готов играть, и, к счастью, в лице Томаса Тухеля появился тренер, который доверился мне и показал, что я для него важный игрок.

День его увольнения был для меня печальным. Сначала ему дали новых игроков, а потом выгнали после нескольких игр. Я был удивлён, как всё быстро произошло. Я написал ему потом и ещё раз поблагодарил за всё. Он помог многим, не только мне. Если вы посмотрите, откуда мы пришли и куда он нас привёл… Он сделал невозможное. Но вы же знаете, как бывает в футболе: сначала ты герой, потом изгой», — сказал Рюдигер в интервью немецкому изданию Sport1.

29-летний Антонио перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.