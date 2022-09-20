Захарян: Получил травму в игре с «Зенитом» — защитник сыграл мне ногой в область колена

Полузащитникрассказал о повреждении, из-за которого он был вынужден покинуть расположение сборной России.

Футболист не поможет национальной команде в товарищеском матче со сборной Киргизии.

«Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей.

Но, к сожалению, здоровье не позволяет полноценно тренироваться и участвовать в игре. По решению врачей возвращаюсь в клуб.

Повреждение я получил в игре с "Зенитом". Во втором тайме убегал от защитника, который сыграл мне ногой в область колена.

Честно говоря, был шокирован, когда судья даже не свистнул фол — поэтому не сдержался и получил жёлтую карточку за эмоциональную реакцию.

Понимаю, что в тот момент был не прав — эмоции в любом случае необходимо сдерживать, даже в таких ситуациях.

Сейчас по-прежнему испытываю болевые ощущения. Надеюсь, к ближайшим играм за "Динамо" успею восстановиться», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».

Матч сборных Киргизии и России состоится 24 сентября в Бишкеке. В ноябре у национальной команды запланированы ещё две товарищеские встречи.