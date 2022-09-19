Уткин: В нынешней ситуации мы не можем понять, на что способен «Зенит»

Известный блогерпрокомментировал поражениеот(0:2) в десятом туре РПЛ.

«Все ждут, что авторитетная команда даст "Зениту" бой, тем более на своем поле. К тому же "Динамо" научилось играть в обороне, а "Зенит" успел проиграть в Кубке России.

Я удивился тому градусу обсуждения судейства со стороны "Динамо". А ключевой фигурой стал футболист Мостовой. Он совершенно очевидно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Но в нынешней ситуации мы не можем понять, на что способен "Зенит", потому что в России ни одна команда не может поставить перед ним нерешаемых задач. Невозможно проверить максимум его возможностей.

Это касается и Мостового. Понятно, что он прибавил. Но что бы он показал в матче Лиги чемпионов? К сожалению, пока это в отдаленном будущем», — сказал Уткин в эфире шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске.