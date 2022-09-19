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    Уткин: В нынешней ситуации мы не можем понять, на что способен «Зенит»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Динамо» от «Зенита» (0:2) в десятом туре РПЛ.

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    «Все ждут, что авторитетная команда даст "Зениту" бой, тем более на своем поле. К тому же "Динамо" научилось играть в обороне, а "Зенит" успел проиграть в Кубке России.

    Я удивился тому градусу обсуждения судейства со стороны "Динамо". А ключевой фигурой стал футболист Мостовой. Он совершенно очевидно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Но в нынешней ситуации мы не можем понять, на что способен "Зенит", потому что в России ни одна команда не может поставить перед ним нерешаемых задач. Невозможно проверить максимум его возможностей.

    Это касается и Мостового. Понятно, что он прибавил. Но что бы он показал в матче Лиги чемпионов? К сожалению, пока это в отдаленном будущем», — сказал Уткин в эфире шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске.

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