Симеоне: «Реал» — это команда, которая хорошо защищается и контратакует

Главный тренер «Атлетико»подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).

«"Реал" — это команда, которая хорошо защищается и контратакует. Они воспользовались своим моментами в первом тайме, и в перерыве мы поговорили, чтобы постараться вернуться в игру.

Во втором тайме мы увеличили интенсивность, чтобы лучше сыграть на половине поля соперника. Возможно, мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но мне нравятся такие команды, как "Реал", которые организованно защищаются и хорошо контратакуют.

Очень доволен тем, как работала моя команда, она играла до самого конца. Гризманн? Сегодня мы поняли, что он должен играть со старта», — цитирует Симеоне Marca.

«Реал» одержал шестую победу на старте сезона и с 18 очками лидирует в чемпионате Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги (10 очков).