Пиоли: Надеюсь, «Милан» научится лучше использовать моменты

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча с «Наполи» (1:2) в Серии А.

«Я не удовлетворен, и мои игроки тоже не должны быть. Мы забили лишь один мяч, этого недостаточно, учитывая количество созданных моментов.

Чувствуется разочарование. Бывают матчи, когда соперник действует лучше, но это не тот случай, мы не должны были проигрывать. Надеюсь, мы научимся лучше использовать моменты, потому что мы все делали правильно, не считая ошибок и нехватки концентрации в обеих штрафных площадях.

Я мог бы сказать, что счастлив, ведь мы играли лучше "Наполи" и создали много моментов. Но мне жаль, что мы потерпели поражение именно после такого выступления, поскольку мы были единственными в топ-5 лиг Европы, кто не проигрывал 22 матча — дольше "Баварии", "Манчестер Сити", "Реала".

Мне сложно винить защитников, у "Наполи" был только один момент — с голом Симеоне. Меня больше расстраивает наш уровень реализации. Мы мало что позволили создать сопернику, обычно забивающему много голов», — сказал Пиоли DAZN.

«Наполи» набрал 17 очков и по дополнительным показателям занимает первое место в серии А, опережая «Аталанту».

Календарь и таблица Серии А

«Милан» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на пятую строчку (14 очков).