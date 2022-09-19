Облак: «Атлетико» не заслужил поражения в матче с «Реалом»

Голкипер мадридского «Атлетико»поделился эмоциями после матча 6-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2).

«Мы проиграли дерби, очень важный матч. Но сыграли не так уж и плохо. Мы не заслужили поражения. Соперник воспользовался своими моментами, а мы нет. Когда проигрываешь, эмоции всегда плохие.

Все 90 минут сложно атаковать, потому что у соперника быстрые игроки. Если играть открыто, они могут забить ещё больше. Мне грустно из-за этого поражения», — приводит слова Облака Marca.

«Реал» одержал шестую победу на старте сезона и с 18 очками лидирует в чемпионате Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги (10 очков).