ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Одним ударом. «Локо» бездарно проиграл «Спартаку» в столичном дерби
  • 23:59
    • «Реал» удержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби
  • 23:52
    • «Наполи» на выезде победил «Милан» и вернул лидерство в Серии А
  • 23:45
    • Гол Месси принес ПСЖ победу над «Лионом»
  • 00:28
    • Испания победила Францию и в четвертый раз выиграла Евробаскет
  • 21:03
    • «Спартак» одержал победу в дерби с «Локомотивом» благодаря голу Соболева
    Все новости спорта

    Облак: «Атлетико» не заслужил поражения в матче с «Реалом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Реал Мадрид
    Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился эмоциями после матча 6-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2).

    Ян Облак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян Облак

    «Мы проиграли дерби, очень важный матч. Но сыграли не так уж и плохо. Мы не заслужили поражения. Соперник воспользовался своими моментами, а мы нет. Когда проигрываешь, эмоции всегда плохие.

    Все 90 минут сложно атаковать, потому что у соперника быстрые игроки. Если играть открыто, они могут забить ещё больше. Мне грустно из-за этого поражения», — приводит слова Облака Marca.

    «Реал» одержал шестую победу на старте сезона и с 18 очками лидирует в чемпионате Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги (10 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы должны разбираться с «Локо»
  • «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Арсенал Тула» продлит серию из побед
  • «Кубань» — «Арсенал Тула». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Поражение от «Авангарда» дома — недопустимый расклад для «Трактора»
  • «Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кубань — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Патронато — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Гасанова — Шарма
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пирош
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ухань Цзалл — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры