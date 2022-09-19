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    Тен Хаг планирует усилить «МЮ» этой зимой

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    Эрик тен Хаг намерен усилить состав английского «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «У нас будет много встреч, мы должны улучшить структуру в клубе и вокруг него. Мы также обсудим январское и летнее трансферное окно», — признался тен Хаг на пресс-конференции.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» зимой может вернуться к кандидатуре Коди Гакпо из ПСВ. На нападающего также будет претендовать «Лидс».

    В летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» пополнили нападающий Антони («Аякс»), полузащитник Каземиро («Реал» (Мадрид)), а также защитники Лисандро Мартинес («Аякс») и Тирелл Маласиа («Фейеноорд»). Из «Ньюкасла» был арендован вратарь Мартин Дубравка, а также подписан свободный агент Кристиан Эриксен.

    После шести сыгранных матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) у «Манчестер Юнайтед» 12 очков и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Манчестер Сити» 2 октября.

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