Бальде может подать апелляцию на дисквалификацию

Нападающий «Спартака»в ближайшее время может подать апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил агент сенегальского футболиста Федерико Пасторелло.

Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

Напомним, Бальде останется в России на время дисквалификации.