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    Бальде может подать апелляцию на дисквалификацию

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    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде в ближайшее время может подать апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил агент сенегальского футболиста Федерико Пасторелло.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

    «Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

    По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

    Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

    Напомним, Бальде останется в России на время дисквалификации.

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