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    Цорн: Девять очков «Локо» после 10 туров — неудовлетворительный результат

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    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после поражения «железнодорожников» от «Спартака» (0:1) оценил игру команды в первых 10 турах сезона.

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    «То, что произошло за последнее время, не только мне известно. Тоже нелегко. Мы не получили часть футболистов, которых мы хотели. Не смогли договориться, чтобы они приехали в Россию.

    По тренерскому вопросу зимой, когда доверились Марвина, не смогли реализовать те кандидатуры, которые хотели реализовать к лету на тренерскую позицию. Поэтому это тоже фактор, который откладывает развитие и усложняет процесс

    Мы догадываемся, потому что мы хотели другого результата. Если посмотреть на все, что произошло и то, что происходит сейчас, то у нас молодая команда. Она одна из самых молодых лиг, и она строится.

    Если посмотреть конец матча, то там были все россияне, кроме Митая. Это процесс, который продолжается. Это развитие, прогресс будет только через время.

    Когда ты после десяти туров имеешь девять очков, то это неудовлетворительный результат. Это не может устраивать нас, футболистов и тренерский штаб.

    Баринов сказал, что не все игроки выкладываются? Не читал такого. Мне Баринов ничего не говорил. Я не вижу на поле, чтобы кто-то не выкладывался.

    Вы могли видеть, что у нас изменился тренерский штаб, поменялась схема, по которой мы играем и чуть другие задачи на поле.

    Прошло три матча за 9-10 дней под новые идеи тренера, поэтому это не так легко играть через два дня на третий.

    Мы меньше прессингуем, больше контролируем мяч и наигрываем новые идеи в атаке», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

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