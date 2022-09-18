Юран: Сейчас самый слабый «Локомотив» на моей памяти

Российский футбольный тренерподелился своим мнением о результатах московского «Локомотива» в этом сезоне.

«Не в обиду парням, но это самый слабый "Локомотив" на моей памяти. С такими возможностями находиться на таком месте в турнирной таблице. К сожалению, это факт. Станет ли лучше, если уйдут немцы? А немцы нас в футбол учат играть? По-моему, и итальянцы, и немцы у нас учились. Думаю, что лучше станет», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата».

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» и «Локомотив» в 14-м туре на поле «красно-белых» сыграли вничью, а в 23-м туре «железнодорожники» на своём стадионе оказались сильнее — 1:0.